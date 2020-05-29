Англійська Прем’єр-ліга вчора, 28 червня, оголосила про відновлення поточного розіграшу сезону-2019/20, який призупинили через пандемію коронавірусу.

Матчі проводитимуть за порожніх трибун. Та попри це, ситуація з деякими клубами є ризикованою та може спричинити скупчення вболівальників біля стадіонів. Найбільше у зоні ризику перебуває Ліверпуль, якому залишилося здобути шість очок, щоб оформити чемпіонство в АПЛ.

Читайте: АПЛ повернеться матчем Манчестер Сіті — Арсенал – дата

АПЛ мають відновити матчем Арсенал – Манчестер Сіті та Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед, щоб команди зрівнялися за кількістю проведених матчів.

Нині відрив Ліверпуля від Манчестер Сіті становить 25 очок, тому вразі поразки містян на Емірейтс, червоним залишиться здобути три очки.

View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on May 27, 2020 at 12:25pm PDT

Підопічні Клоппа вразі тріумфу канонірів зможуть оформити чемпіонство у матчі проти Евертона на Гудісон Парк. Або ж у мерсисайдському дербі, яке заплановане на Енфілді, однак може відбутися на Олд Траффорд чи Етіхад.

Британська поліція побоюється, що фанати можуть оточити домашню арену Ліверпуля, попри правила соціального дистанціювання.

Востаннє Ліверпуль перемагав у чемпіонаті Англії ще у 1990 році.

Яка ситуація з Covid-19 в АПЛ?

Станом на 28 травня провели 2752 тести на Covid-19, з яких дванадцять показали позитивний результат. Цих осіб ізолювали від команд на тиждень.

Тестування проводитимуть двічі на тиждень. У середу, 27 травня, клуби проголосували за початок контактних тренувань, адже раніше футболісти працювали невеличкими групами з соціальним дистанціюванням.

Нині у Великій Британії зареєстровано понад 37 тис. смертей від коронавірусу.

Джерело: Daily Star