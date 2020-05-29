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Факти / Спорт

Іспанська Прімера відновиться 11 червня

Чемпіонат Іспанії з футболу сезону-2019/20, що перервали через пандемію Covid-19, відновлять 11 червня.

— Ми повернемося 11 червня. Сподіваємося, що Мадрид та Барселона перейдуть до другого етапу зняття обмежень. Понад 130 осіб у Ла Лізі нині працюють над тим, щоб все можна було змінити по-новому: переїзди, організація матчів, все. Також, важливо, коли ми закінчимо змагання. Наступний сезон стартує 12 вересня, – сказав президент Ла Ліги Хав’єр Тебас.

Раніше Тебас повідомляв, що поточний сезон відновиться матчем Севілья – Реал Бетіс, під час якого вшанують пам’яті усіх, хто помер від коронавірусної інфекції.

Іспанську Прімеру, як і більшість європейських чемпіонатів, призупинили у березні через пандемію коронавірусу. У чемпіонаті Іспанії встигли відіграти 27 матчів із 38 запланованих.

Нині турнірну таблицю чемпіонату очолює каталонська Барселона, яка має в активі 58 пунктів. Слідом розташувався мадридський Реал з 56 очками, третьою йде Севілья – 47 балів. Нині у зоні вильоту перебувають Мальорка, Леганес та Еспаньйол.

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Іспанським клубам дозволили відновити тренування у групах (не більше 10 осіб) з 18 травня. Раніше футболісти тренувалися за індивідуальною програмою.

З топ-5 провідних європейських чемпіонатів відновилася лише німецька Бундесліга, де вже відіграли три тури. Також відомо, що англійська Прем’єр-ліга повернеться 17 червня, а італійська Серія А – 20 червня. А ось французьку Лігу 1 завершили достроково, віддавши чемпіонство ПСЖ.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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