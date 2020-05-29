Лідера чемпіонату Австрії ЛАСК із Лінца оштрафували та позбавили шести очок за дострокове повернення до загальнокомандних тренувань без дозволу керівництва ліги.

Австрійська футбольна Бундесліга раніше дозволила командам тренуватися невеличкими групами, тоді як ЛАСК приступив до командних контактних тренувань.

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За порушення концепції чесної гри з клубу знімуть шість очок. Також ЛАСК буде змушений заплатити штраф у розмірі €75 тис. На відповідне рішення клуб з Лінца вже подав апеляцію.

До зняття очок в активі ЛАСКа було 27 пунктів . Після вирахування очок команда опуститься на другу сходинку, пропустивши вперед РБ Зальцбург, у якого 24 бали.

View this post on Instagram A post shared by LASK (@laskofficial) on May 23, 2020 at 2:38am PDT

Чемпіонат Австрії призупинили у березні через пандемію коронавірусу. Відновлення австрійської Бундесліги заплановане на 2 червня.

Нині боротьбу за єврокубки ведуть шість із дванадцяти команд, які потрапили до чемпіонської групи: Зальцбург, ЛАСК, Рапід Відень, Вольфсбергер, Штурм Грац та Хартберг.

Джерело: ÖFB