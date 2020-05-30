Найбільш високооплачуваним спортсменом за версією журналу Forbes став тенісист Роджер Федерер. Він заробляє $ 106,3 млн.

Другу позицію в списку займає нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду. Його дохід $ 105 млн, з яких 60 млн – зарплата, решта – гонорар за рекламу.

Капітан Барселони Ліонель Мессі займає третє місце. Він заробляє $ 104 млн.

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На четвертому місці опинився футболіст ПСЖ Неймар. Його дохід дорівнює $ 95,5 млн.

П’яту позицію в рейтингу займає баскетболіст Лейкерс Леброн Джеймс, його дохід – $ 88,2 млн.

У рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів також потрапили баскетболісти Стівен Каррі і Кевін Дюрент, гольфіст Тайгер Вудс, а також гравці в американський футбол Кірк Казінс і Карсон Вентц.

Раніше журнал Forbes позбавив американську модель Кайлі Дженнер статусу мільярдера, оскільки її стан становить менш $900 млн.

Джерело: Forbes