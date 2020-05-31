Форвард збірної Аргентини Мауро Ікарді став повноцінним гравцем французького ПСЖ.

Паризький клуб викупив контракт 27-річного футболіста у міланського Інтера. Аргентинець обійшовся ПСЖ у понад €50 млн плюс бонуси.

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Нова угода Мауро Ікарді з парижанами розрахована до 30 червня 2024 року. Контракт набуде чинності після закінчення сезону-2019/20 в Італії.

Mauro Icardi s’engage au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2024. Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

Контракт футболіста з нерадзуррі закінчувався у 2022 році.

Ікарді почав виступи за ПСЖ у вересні 2019 року, перейшовши в клуб на правах оренди з Інтера. Відтоді форвард за нову команду відзначився 20 голами та чотирма результативними передачами у 31 матчі у всіх турнірах.

Через пандемію коронавірус поточний сезон французької Ліги 1 завершили достроково, визнавши чемпіоном країни французький ПСЖ.

Джерело: PSG