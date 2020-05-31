Шахтар — Динамо – 3:1

Голи: Марлос, 39, 67 Антоніо, 74 — Буяльський, 38

Донецький Шахтар зустрічався з київським Динамо в рамках матчу 24 туру чемпіонату України з футболу. Зустріч пройшла у Києві на НСК Олімпійський та завершилася перемогою гірників з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі відкрив Віталій Буяльський після пасу від Георгія Цітаішвілі на 38-й хвилині зустрічі. Щоб зрівняти рахунок підопічним Луїша Каштру знадобилася одна хвилина – Марлос, отримавши передачу від партнера, здійснив ривок і загнав кулястого у нижній кут воріт Георгія Бущана.

По перерві Марлос збільшив перевагу Шахтаря, відправивши м’яч під праву стійку. На 74-й хвилині Маркос Антоніо увігнав у сітку воріт киян третій м’яч.

Читайте: Десна обіграла Колос у першому матчі після відновлення УПЛ

Вже у доданий час хорошу нагоду мав Беньямін Вербич, але м’яч після його удару пролетів повз ліву стійку.

У турнірній таблиці чемпіонату України продовжує лідирувати донецький Шахтар, який має в активі 62 пункти. Друга сходинка у луганської Зорі (46), третьою йде чернігівська Десна (46), а київське Динамо (46) – четверте.

Нагадаємо, матч 24 туру Карпати – Маріуполь скасували після того, як у львівській команді виявили позитивні результати тестів на Covid-19.

Фото: FC Shakhtar