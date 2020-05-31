Відомого фанатам Динамо арбітра Винчича затримали на вечірці з наркотиками

У Боснійському місті Бієліна правоохоронці під час спецоперації затримали 16 людей за підозрою у торгівлі наркотиками, зброєю, а також у проституції.
Серед затриманих виявився словенський футбольний арбітр Славко Винчич, який стверджує, що не має нічого спільного з кримінальним угрупованням.
Затримання відбулося в котеджі, де виявили алкоголь, наркотики та зброю. У вечірці брали участь повії.
– Я опинився на цьому ранчо випадково. У мене є своя компанія, я був у Боснії та Герцеговині на діловій зустрічі. Я прийняв запрошення на обід, що виявилося моєю найбільшою помилкою. Я шкодую про це, – заявив Винчич.
Арбітра після допиту відпустили, за нього заступився президент Асоціації футбольних рефері Словенії Владо Шайн.
Читайте: Головний арбітр фіналу ЛЧ-2016 зізнався, що Реал забив із офсайду
Словенець обслуговував скандальний матч Динамо проти Генгама (1:2), в якому він спірно видалив двох гравців киян.
Нагадаємо, італійський арбітр Антоніо Мартіньєлло потрапив під потяг, коли тікав від поліцейських.
Джерело: Vecer
Фото: Vecer