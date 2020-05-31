Відомого фанатам Динамо арбітра Винчича затримали на вечірці з наркотиками

У Боснійському місті Бієліна правоохоронці під час спецоперації затримали 16 людей за підозрою у торгівлі наркотиками, зброєю, а також у проституції.

Серед затриманих виявився словенський футбольний арбітр Славко Винчич, який стверджує, що не має нічого спільного з кримінальним угрупованням.

Затримання відбулося в котеджі, де виявили алкоголь, наркотики та зброю. У вечірці брали участь повії.

– Я опинився на цьому ранчо випадково. У мене є своя компанія, я був у Боснії та Герцеговині на діловій зустрічі. Я прийняв запрошення на обід, що виявилося моєю найбільшою помилкою. Я шкодую про це, – заявив Винчич.

Арбітра після допиту відпустили, за нього заступився президент Асоціації футбольних рефері Словенії Владо Шайн.







Відомого фанатам Динамо арбітра затримали на вечірці з наркотиками / 2 фотографии

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Словенець обслуговував скандальний матч Динамо проти Генгама (1:2), в якому він спірно видалив двох гравців киян.

Нагадаємо, італійський арбітр Антоніо Мартіньєлло потрапив під потяг, коли тікав від поліцейських.

Джерело: Vecer

Фото: Vecer