Тоттенгем Готспур — Ліверпуль – 0:2

Голи: Салах, 2 (пен.), Орігі, 87

Рівно рік тому, 1 червня 2019 року, у Мадриді на новенькому стадіоні Ванда Метрополітано у фіналі Ліги чемпіонів зустрілися два англійські клуби – Ліверпуль та Тоттенгем.

Обидві команди видали феєричний сезон, і обидві створили камбеки у 1/2 фіналу турніру, довівши усім право на участь у фіналі ЛЧ. Для червоних це був дев’ятий фінал, тоді як шпори опинилися там вперше в історії.

Нулі на табло на другій хвилин зустрічі розмочив точний удар Мохаммеда Салаха з одинадцятиметрової позначки, який призначили за гру рукою Сіссоко у своєму штрафному.

Цікаво, що цей гол став другим найшвидшим в історії фіналів ЛЧ – пальма першості належить Паоло Мальдіні, який у 2005 році на 50 секунді відзначився у воротах Ліверпуля.

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По перерві підопічні Почеттіно намагалися зрівняти рахунок, а у мерсисайдців хороший момент змарнував Салах. Другого голу вболівальникам довелося чекати аж до 87 хвилини. Джокер Клоппа – Дівок Орігі отримав м’яч на лінії штрафного після розіграшу кутового та відправив його у дальній кут воріт Льоріса.

У доданий час футболісти Тоттенгема ледь не штурмом брали ворота Аліссона, але бразильський кіпер червоних був на висоті.

Також Факти ICTV пропонують подивитися огляд фіналу Ліги чемпіонів 2005 року, в якому зустрічалися Ліверпуль здійснив легендарний камбек у матчі проти Мілану.