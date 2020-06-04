Роналду, Неймар та Мессі під час карантину заробили понад €1млн

У зірок спорту через паузу, що пов’язана з пандемією коронавірусу, з’явилося вдосталь вільного часу. Деякі з них використали його для оновлення своїх акаунтів у соціальних мережах.

Окрім знімків розважального характеру чи уривків з тренувань в умовах ізоляції, спортсмени публікували і рекламні пости.

Завдяки публікаціям в Instagram у період з 12 березня по 14 травня топ-футболісти Криштіану Роналду, Ліонель Мессі та Неймар збагатилися на понад €1 млн.

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За цей час кожен з них опублікував по чотири пости від спонсорів. П’ятиразовий володар нагороди Золотий м’яч Криштіану Роналду, який має найбільшу кількість підписників (219 млн) серед усіх користувачів Instagram, реклама принесла €2,1 млн. Гаманець Ліонеля Мессі (151 млн фоловерів) збагатився на €1,51 млн, а форвард ПСЖ Неймар (138 млн користувачів) заробив €1,33 млн.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 5, 2020 at 9:51am PDT

Четверту сходинку за заробітком посів легендарний баскетболіст Шакіл О’Ніл. На відміну від трійки лідерів, у нього 17 млн підписників, але в сумі шістнадцять спонсорських постів принесли йому €653 тис.

П’яту сходинку посів власник ФК Інтер Маямі Девід Бекхем (62 млн), заробивши за три рекламні публікації €453 тис.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on May 30, 2020 at 3:43am PDT

Також до десятки увійшли індійський гравець у крикет Вірата Кохль (€424 тис.), футболіст Мілана Златан Ібрагімович (€206 тис.), колишній баскетболіст Дуейн Вейд (€128 тис.), футболіст Сан-Паулу Дані Алвес (€120 тис.) та володар поясів WBO, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа (€109 тис.). Заключна п’ятірка не публікувала більше п’яти рекламних постів.

Яка ситуація в українських атлетів?

Вартість рекламного посту в соцмережі Instagram залежить від кількості підписників. Серед українських спортсменів позначку в 1 млн фоловерів подолали лише двоє: гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко (1 млн) та боксер Василь Ломаченко (1,8 млн).

За час карантину Зінченко опублікував один рекламний пост від спонсора, тоді як Ломаченко рекламував лише свій бренд.

View this post on Instagram A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on May 15, 2020 at 8:00am PDT

Кілька спонсорських публікацій з’явилося на сторінці боксера Олександра Усика (924 тис. підписників) та тенісистки Еліни Світоліної (564 тис.).

Зірковий блогер, який має 1 млн підписників в середньому за рекламний пост може заробити €1,5 – 2 тис.