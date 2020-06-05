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Факти / Спорт

У Токіо скасували церемонію початку зворотного відліку до старту Олімпіади

Оргкомітет літніх Олімпійських ігор у Токіо вирішив скасувати церемонію початку зворотного відліку за рік до старту змагань.

Організатори хочуть скоротити витрати, що пов’язані з перенесенням Ігор на наступний рік. Ще однією причиною такого рішення є небезпечна ситуація, що пов’язана з пандемією.

— Ми не можемо проводити жвавий та масштабний захід, поки залишається ризик зараження, – сказав у коментарі агентству NHK член організаційного комітету.

Церемонія зворотного відліку до старту Олімпійських ігор мала відбутися 23 липня, рівно за рік до змагань.

Олимпийские игры часы

Нині оргкомітет та МОК розглядають спрощений формат проведення Олімпійських ігор у наступному році. За словами губернатора Токіо Юріко Койке, під час ухвалення остаточного рішення щодо формату потрібно враховувати думку жителів Токіо, Японії та спортсменів.

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Також під час Ігор планують проводити обов’язкове тестування на Covid-19 не лише атлетів, а також членів команд та вболівальників. Також можуть обмежити пересування Олімпійським селищем.

Літні Олімпійські ігри у Токіо заплановані на 23 липня і триватимуть до 8 серпня 2020 року. Спершу їх мали провести цьогоріч з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але у березні МОК та Японії ухвалили безпрецедентне рішення про перенесення Ігор.

Джерело: NHK

Фото: Dreamstime

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