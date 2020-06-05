Перша ліга України: 6 клубів визначили долю решти сезону у Першій лізі

Сьогодні, 5 червня, у Києві відбулося повторне засідання ради ліг, на якому вирішувалася доля поточного розіграшу Першої ліги України.

Серед шістнадцяти клубів ПФЛ на засідання прибули лише десять. Цікаво, що лідерів чемпіонату ФК Рух, ФК Волинь та ФК Минай серед них не було.

За поновлення розіграшу у Першій лізі сезону-2019/20 проголосували шість команд, чотири – утрималися. За виступили Агробізнес, Оболонь-Бровар, Інгулець, Металіст-1925, Черкащина та Металург. Також свій голос за відновлення змагань віддав президент ПФЛ Сергій Макаров.

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Тепер рішення має затвердити виконком Української федерації футболу.

Згідно з календарем, Перша ліга України має поновитися 23 червня. До 14 червня триватиме підготовчий період до відновлення змагань. Завершити сезон хочуть 7 серпня.

Тим часом директор ФК Кремінь Андрій Недяк заявив, що команда навряд чи продовжить участь у розіграші:

— Ще взимку ми вирішили, що наш муніципальний клуб як проект перетворюється, а з червня відбудеться переоформлення на приватного інвестора, який забирає команду. Вчора у нас ухвалили рішення про скорочення річного бюджету. Тому ми як муніципальний клуб припиняємо в червні своє існування. Брати участь не зможемо зараз.

Водночас у ФК Минай, які раніше були проти догравання, змінили думку за однієї умови:

— Наприклад, граємо важливий матч проти Інгульця, а Волинь, наприклад, із Прикарпаттям, які не виходять на матч. Вони три очки взяли, а у нас бійня. Тому повинна бути гарантія. Ми за догравання, але за умови, що всі 16 команд дограють, – сказав спортивний директор ФК Минай Михайло Кополовець.

Також під час засідання ухвалили наступне рішення: якщо команда двічі не з’явиться на гру, то припиняє виступи на турнірі, але зберігає за собою попередньо набрані очки.

З наступного сезону Першу лігу розширять до 18 команд. Клуб, який посяде п’яте місце у турнірній таблиці зіграє у плей-оф із командою, що розташується на дванадцятій сходинці УПЛ. Також дві останні команди Першої ліги зіграють у плей-оф із командами, що посіли треті місця у групі А та Б у Другій лізі.

21 травня клуби ПФЛ проголосували проти поновлення поточного розіграшу через пандемію коронавірусу. Відповідне рішення підтримали вісім клубів, шість – проти, а один утримався.

Рішення щодо поновлення чемпіонату України з футболу ухвалили 26 травня. Команди вже встигли відіграти 24 тур, але без однієї пари. Через те, що у львівських Карпатах виявили спалах коронавірусу, гру з Маріуполем довелося перенести на невизначений термін.

Остаточний вердикт щодо матчу Карпати – Маріуполь дирекція УПЛ має ухвалити згодом.

Джерело: Tribuna.com