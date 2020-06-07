За плечима надії австралійського автомобільного спорту Рене Грейсі – першість у місці пілота кузовної серії V8 Supercar, прибуткові контракти та шефство відомих зірок спорту Австралії.

Однак після сексистських скандалів, що потягли за собою втрату роботи, дівчина вирішила змінити сферу своєї діяльності.

Зараз 25-річна Рене Грейсі – успішна порноактриса, яка вже у перший тиждень заробила більше, ніж за всю кар’єру гонщиці.

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Факти ICTV публікують п’ять гарячих фото Рене Грейсі, яка остаточно залишила спорт заради кар’єри у порно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 27 Кві 2020 р. о 1:10 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 27 Бер 2020 р. о 8:12 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 23 Лип 2018 р. о 3:00 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 20 Лют 2020 р. о 11:03 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie) 20 Лис 2019 р. о 12:21 PST

Про завершення своєї кар’єри в ММА оголосив і Конор МакГрегор. Це вже третя спроба спортсмена кинути змішані бойові мистецтва.

Останній поєдинок Конор провів проти Дональда Серрона у січні 2020 року. За всю свою кар’єру Конор МакГрегор, виступаючи під егідою UFC, провів 26 боїв, з яких переміг у 22.

Фото: renee_gracie