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Факти / Спорт

Залишила автогонки заради порно. 5 найгарячіших фото Рене Грейсі

За плечима надії австралійського автомобільного спорту Рене Грейсі – першість у місці пілота кузовної серії V8 Supercar, прибуткові контракти та шефство відомих зірок спорту Австралії.

Однак після сексистських скандалів, що потягли за собою втрату роботи, дівчина вирішила змінити сферу своєї діяльності.

Зараз 25-річна Рене Грейсі – успішна порноактриса, яка вже у перший тиждень заробила більше, ніж за всю кар’єру гонщиці.

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Факти ICTV публікують п’ять гарячих фото Рене Грейсі, яка остаточно залишила спорт заради кар’єри у порно.

 

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Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений RENÈE GRACIE ???? (@renee_gracie)

Про завершення своєї кар’єри в ММА оголосив і Конор МакГрегор. Це вже третя спроба спортсмена кинути змішані бойові мистецтва.

Останній поєдинок Конор провів проти Дональда Серрона у січні 2020 року. За всю свою кар’єру Конор МакГрегор, виступаючи під егідою UFC, провів 26 боїв, з яких переміг у 22.

Фото: renee_gracie

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