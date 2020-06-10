Колишній футболіст збірної Англії та Манчестер Юнайтед Девід Бекхем в рамках проекту Harry Potter At Home прочитав главу з книги Гаррі Поттер та філософський камінь.

Компанію Бекхему склав шотландський актор Девід Теннант, який відомий за ролями Барті Крауча-молодшого та Доктора Хто в однойменному серіалі.

— Я дуже щасливий, що став частиною цього чудового проекту, щоб донести магію Гаррі Поттера до прихильників з усього світу, серед яких і моя донька Харпер. Мені завжди було легше з м’ячем у школі, аніж з книгою, але я старався не бентежити дітей, – написав Бекхем.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jun 10, 2020 at 5:03am PDT

Читайте: Роналду, Неймар та Мессі під час карантину заробили понад €1млн

Бекхем та Теннант прочитали одинадцяту главу книги, в якій розповідається про матч Гаррі з квіддичу проти Слізерина.

Проект Harry Potter At Home

5 травня письменниця та автор книги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг запустила проект Harry Potter At Home. Його мета – розповісти про магічний світ Гаррі Поттера всім, хто перебуває на карантині.

Щотижня відомі люди читають по одній главі з книги Гаррі Поттер та філософський камінь, що містить 17 розділів.

Окрім Бекхема та Теннанта у проекті взяли участь актори Даніел Редкліфф, Дакота Фаннінг, Едді Рейдман, Вуппі Голдберг, Олівіа Колман, Стівен Фрай.

Джерело: Wizarding World