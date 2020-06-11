Хавбек Тоттенгем Готспур Деле Аллі отримав дискваліфікацію на один матч за публікацію у соцмережах расистського жарту про коронавірус. Таке рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії.

Окрім бану футболіста оштрафували на €55 тис. та зобов’язали пройти освітній курс.

Деле пропустить домашню гру шпор проти Манчестер Юнайтед, яка запланована на 19 червня.

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Під час слухання своєї справи Аллі сказав, що він дуже швидко зрозумів, що відео може когось образити, тому видалив його ще до того, як сів на рейс. Він додав, що його зрадив друг, котрий продав це відео ЗМІ.

— У відповідь на рішення FA я хотів би ще раз вибачитися за свій вчинок. Це був вкрай невдалий жарт про вірус, який вплинув на нас більше, ніж ми могли уявити, – сказав Аллі.

У FA визнали, що дії Деле Аллі не були расистськими, а скоріше необдуманими.

View this post on Instagram A post shared by Dele (@dele) on May 22, 2020 at 9:52am PDT

У лютому 24-річний Аллі розмістив у Snapchat відео з аеропорту Гітроу з чоловіком азіатської зовнішності, доповнивши його зображенням пляшечки з-під антисептика.

Також футболіст супроводив відео текстом: Цьому вірусу варто буди швидшим, щоб наздогнати мене.

Щойно відео розлетілося світовими ЗМІ Аллі довелося перепрошувати за свій вчинок. Також свої вибачення він опублікував у китайській соцмережі Weibo, але користувачі назвали їх фальшивими.