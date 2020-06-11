Шумахеру проведуть нову операцію з використанням стовбурових клітин

Семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру найближчими днями проведуть експериментальну операцію.

51-річному німецькому пілоту повинні провести операцію з впровадження стовбурових клітин у серцеву тканину.

Операцію німецькому пілоту виконає французький професор кардіології Філіпп Менаше, який у вересні 2019 року вже проводив операцію Шумахеру.

— Мета – відновити нервову систему Міхаеля, – сказав професор.

Менаше є першопрохідцем у техніці прищеплення стовбурових клітин на ушкоджене серце. Раніше цю процедуру визнали безпечною.

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Нейрохірург Нікола Акчарі стверджує, що колишній гонщик Ferrari та Mercedes страждає від атрофії м’язів та остеопорозу.

— За останні 20 років наука досягла величезного прогресу у галузі лікування стовбуровими клітинами. Але це не змінює того факту, що ми все ще мало знаємо про людський мозок. Ми не можемо сказати, які результати принесе це лікування, – сказав Акчарі.

View this post on Instagram A post shared by Michael Schumacher (@michaelschumacher) on Mar 12, 2020 at 1:52am PDT

Що сталося із Шумахером?

Наприкінці 2013 року Міхаель Шумахер серйозно травмувався під час катання на лижах в Альпах.

Відомо, що після падіння німець провів шість місяців у комі. Щодо нинішнього стану гонщика майже нічого не відомо.

Сім’я спортсмена не поширює інформації щодо стану його здоров’я.

У 2018 році стало відомо, що Шумахер може самостійно дихати та пересуватися. За інформацією видання The Daily Mail, спортсмену потрібен постійний догляд та терапія, а медичні послуги обходяться його сім’ї у понад €55 тис. на тиждень.

Шумахеру за кар’єру здобув рекордні сім титулів у Формулі-1. Останній свій титул він виграв у Бразилії у 2012 році.

Джерело: GrandPX