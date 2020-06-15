Український волейболіст Дмитро Пашицький, який нещодавно перейшов до лав петербурзького Зеніта, заявив, що отримає громадянство Російської Федерації.

— Питання з російським паспортом вирішене, – сказав Пашицький.

Також спортсмен розповів, що готовий захищати кольори Росії, якщо надійде виклик.

— На мою думку, російські блокувальники (ігрове амплуа у волейболі – Ред.) – найсильніші у світі. Я грав у різних чемпіонатах і мені є, з чим порівнювати. Але якщо виклик надійде – звісно, я готовий, – сказав волейболіст.

Відзначимо, що 32-річний Пашицький не викликався до лав національної збірної України з волейболу.

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Інформація про те, що спортсмен ініціював процедуру отримання громадянства Росії, з’явилася у травні 2019 року.

Пашицький розповідав, що прохав губернатора губернатора Кемеровської області підтримати його у питанні отримання громадянства РФ.

До Зеніта волейболіст перейшов минулого тижня із кемеровського Кузбасу. Раніше він виступав за клуби з Естонії, Польщі та Франції.