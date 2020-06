Трамп заявив, що не буде дивитися матчі збірної США – реакція ФІФА

У ФІФА закликали до терпимості, взаємоповаги та здорового глузду після слів президента США Дональда Трампа, який засудив рішення Федерації футболу США дозволити спортсменам ставати на одне коліно під час державного гімну на знак протесту.

Трамп ретвітнув твіт з позицією республіканця від штату Флорида Метта Гетца:

До допису президент Сполучених Штатів додав наступне:

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW

Заборону ставати на одне коліно на знак протесту під час виконання гімну федерація ввела у 2017 році.

Це зробили після того, як футболістка збірної США Меган Рапіно стала на коліно під час виконання гімну в матчі зі збірною Таїланду.

U.S. Soccer reversed a ban on kneeling during the national anthem, admitting “this policy was wrong.”

It banned the peaceful protests in 2016, after Megan Rapinoe kneeled in solidarity with Colin Kaepernick to protest police brutality and racial injustice. pic.twitter.com/TsQR5BXoXv

— AJ+ (@ajplus) June 11, 2020