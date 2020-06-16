Трамп заявив, що не буде дивитися матчі збірної США – реакція ФІФА

У ФІФА закликали до терпимості, взаємоповаги та здорового глузду після слів президента США Дональда Трампа, який засудив рішення Федерації футболу США дозволити спортсменам ставати на одне коліно під час державного гімну на знак протесту.

Трамп ретвітнув твіт з позицією республіканця від штату Флорида Метта Гетца:

— Я вважав би за краще, щоб в США не було футбольної команди, ніж такої, яка відмовляється стояти під час виконання державного гімну.

До допису президент Сполучених Штатів додав наступне:

— Я більше не буду дивитися їхні матчі.

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

Чому жест дозволила Федерація футболу США?

Заборону ставати на одне коліно на знак протесту під час виконання гімну федерація ввела у 2017 році.

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Це зробили після того, як футболістка збірної США Меган Рапіно стала на коліно під час виконання гімну в матчі зі збірною Таїланду.

U.S. Soccer reversed a ban on kneeling during the national anthem, admitting “this policy was wrong.” It banned the peaceful protests in 2016, after Megan Rapinoe kneeled in solidarity with Colin Kaepernick to protest police brutality and racial injustice. pic.twitter.com/TsQR5BXoXv — AJ+ (@ajplus) June 11, 2020

11 червня цю заборону скасували, визнавши, що в американському суспільстві змінилися настрої після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, що породило масові протести та рух Black Lives Matter у США та світі.

Реакція ФІФА

— ФІФА рішуче виступає за терпимість, взаємоповагу та здоровий глузд, коли обговорюються такі питання. У ФІФА дотримуються принципу абсолютної терпимості до всіх випадків дискримінації у футболі, про що йдеться в Статуті організації. Ми всі повинні сказати ні расизму та насиллю, – заявили у ФІФА.

Щодо позиції президента ФІФА Джанні Інфантіно на твіт Трампа, в організації заявили:

— Позиції гравця щодо його прав на самовираження проти расизму, дискримінації та насильства була чітко викладена два тижні тому, і лишається незмінною.

Вперше ФІФА висловилася щодо протестів футболістів після 29 туру німецької Бундесліги. Тоді відразу кілька футболістів німецьких команд висловили свою позицію щодо вбивства Джорджа Флойда поліцейським у Міннеаполісі.

Після того, як футболіст Боруссії Джейдон Санчо продемонстрував на камеру майку з написом Justice for George йому показали гірчичник за неспортивну поведінку. Згодом, Німецькому футбольному союзу довелося виправдовуватися за жовту картку, а у ФІФА закликали до терпимості.

Джерело: Sports Illustrated