Прокуратура Мадрида звинуватила Карло Анчелотті у підозрі в ухилянні від сплати податків на понад €1 млн за доходи, що він отримав від іміджевих прав, коли тренував мадридський Реал у сезоні-2014/15.

Сам Анчелотті, який зараз очолює ліверпульський Евертон, поки ніяк не коментує ці обвинувачення.

Прокуратура у заяві заявила, що 61-річний Анчелотті сплатив лише 10% суми від доходів за іміджеві права із 45%.

— Анчелотті планував ухилитися від сплати своїх податкових зобов’язань перед державною казною без обґрунтування, – йдеться у заяві прокуратури.

Окрім Реала та Евертона, Анчелотті очолював Мілан, Челсі, ПСЖ та Баварію Мюнхен. Як тренер він тричі вигравав Лігу чемпіонів: двічі з Міланом та один раз з Реалом.

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Проблеми із законом через податкове шахрайство мала ціла низка зіркових футболістів та тренерів: капітан Реала Серхіо Рамос, форвард Ювентуса Криштіану Роналду, капітан Барселони Ліонель Мессі, футболіст Атлетіко Дієго Коста, колишній гравець Ліверпуля Хабі Алонсо, наставник Тоттенгем Готспур Жозе Моурінью.

Більшості з них загрожували реальны тюремні ув’язнення, але футболісти пішли на співпрацю з прокуратурою. Наприклад, Роналду засудили до штрафу в розмірі €18,8 млн і умовного тюремного ув’язнення терміном у 23 місяці, Моурінью отримав один рік умовного терміну, а Рамос – штраф на суму €1 млн.