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Факти / Спорт

Чемпіонка світу зі стрільби померла після народження дитини

Чемпіонка світу та Європи зі стрільби Бобана Велічкович померла у 30-річному віці внаслідок пологових ускладнень.

Лікарі боролися за життя спортсменки двадцять днів. Останні сім днів Велічкович пробула у комі.

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Відомо, що Велічкович ні разу так і не бачила свою новонароджену дитину, яка народилася абсолютно здоровою.

У Бобани діагностували еклампсію – захворювання, яке виникає у другій половині вагітності, але може спостерігатися під час пологів та у післяпологовий період. Основним проявом еклампсії є судоми з втратою свідомості.

Бобана була членом збірної Сербії зі стрільби. Своє останнє золото вона виграла наприкінці лютого 2020 року на чемпіонаті Європи у Вроцлаві у дисципліні стрільба з пневматичного пістолета з 10 метрів.

 

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У 2014 році вона стала чемпіонкою світу (10 метрів, пневматичний пістолет) разом з командою. Також Велічкович є багаторазовим призером чемпіонатів Європи зі стрільби та учасницею літніх Олімпійських ігор у Лондоні та Ріо-де-Жанейро. На Іграх у Бразилії вона посіла сьому сходинку у фіналі стрільби з пневматичного пістолету з десяти метрів.

Фото: Olimpijski komitet Srbije

Джерело: Allo.rs

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