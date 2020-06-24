Колишній гравець Халл Сіті Томас Бітті став першим за 30 років англійським футболістом після Джастіна Фашану, який зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації.

— Настав час поділитися чимось дуже особистим для мене. Простіше сидіти мовчки, але справжній виклик – говорити. Я брат, син, друг, і я гей. Мені знадобилося багато часу, щоб прийняти те, хто я є, і сподіваюся, що наступному поколінню буде з цим трохи легше, – написав Бітті.

Також 33-річний футболіст зізнався, що ніколи не планував розкривати свою орієнтацію під час футбольної кар’єри. Спортсмен повісив бутси на цвях у 2015 році і нині проживає у Сінгапурі.

— Я використовував футбол, як форму втечі, і це мене врятувало, поки не дійшов до тієї самої точки у житті. Суспільство казало мені, що мужність пов’язана із сексуальністю, а бути спортсменом – було величезним протиріччям, – сказав Бітті.

Професійну кар’єру футболіста він розпочав у Халл Сіті. Також він грав у Форест Сіті, Лондон Сіті, канадській команді Оттава Ф’юрі та сінгапурських клубах Хоуган Юнайтед і Ворріорс.

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Бітті став лише четвертим професійним гравцем чоловічої статі у британській історії, який зробив камінг-аут. Раніше це зробили екс-гравець Вест Гема та Манчестер Сіті Джастін Фашану, колишній німецький хавбек Астон Вілли та Евертона Томас Гітцльшпергер та американський півзахисник Роббі Роджерс, який виступав у Лідс Юнайтед.

Джерело: talkSPORT

Фото: Thomas Beattie