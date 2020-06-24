Колишній гравець Халл Сіті Томас Бітті став першим за 30 років англійським футболістом після Джастіна Фашану, який зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації.
— Настав час поділитися чимось дуже особистим для мене. Простіше сидіти мовчки, але справжній виклик – говорити. Я брат, син, друг, і я гей. Мені знадобилося багато часу, щоб прийняти те, хто я є, і сподіваюся, що наступному поколінню буде з цим трохи легше, – написав Бітті.
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It’s time to share something very personal to me. It’s easier to sit in silence but the real challenge is to speak up and for me it’s time live my truth and hopefully affect change in some way. I am a brother, son, friend and I’m gay. It took me a long time to accept who I am and I hope it is a little easier for the next generation. Thank you to everyone who has supported me through this process and the journey to come, I appreciate you. Thank you to @espn @espnuk for the platform to speak openly.
Також 33-річний футболіст зізнався, що ніколи не планував розкривати свою орієнтацію під час футбольної кар’єри. Спортсмен повісив бутси на цвях у 2015 році і нині проживає у Сінгапурі.
— Я використовував футбол, як форму втечі, і це мене врятувало, поки не дійшов до тієї самої точки у житті. Суспільство казало мені, що мужність пов’язана із сексуальністю, а бути спортсменом – було величезним протиріччям, – сказав Бітті.
Професійну кар’єру футболіста він розпочав у Халл Сіті. Також він грав у Форест Сіті, Лондон Сіті, канадській команді Оттава Ф’юрі та сінгапурських клубах Хоуган Юнайтед і Ворріорс.
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Бітті став лише четвертим професійним гравцем чоловічої статі у британській історії, який зробив камінг-аут. Раніше це зробили екс-гравець Вест Гема та Манчестер Сіті Джастін Фашану, колишній німецький хавбек Астон Вілли та Евертона Томас Гітцльшпергер та американський півзахисник Роббі Роджерс, який виступав у Лідс Юнайтед.
Джерело: talkSPORT
Фото: Thomas Beattie