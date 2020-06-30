Індзагі достроково вивів Беневенто у Серію А, встановивши рекорд

Футбольний клуб Беневенто, який тренує легенда Мілана Філіппо Індзагі, завоював путівку в еліту італійського футболу – Серію А.

За 31 тур Серії В команда Індзагі набрала рекордні 76 очок. Беневенто випереджає найближчих переслідувачів Кротоне та Чіттаделлу на 24 пункти.

Таким чином, команда Індзагі забезпечила собі місце у Серії А сезону-2020/21 та перемогу у Серії В сезону-2019/20.

За свою 91-літню історію відьми лише вдруге пробилися до елітного дивізіону після сезону-2016/17. Втім, за підсумками першого у своїй історії сезону в Серії А, Беневенто посів двадцяте місце та повернувся у нижчу лігу.

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Чиє місце у чемпіонаті Італії посяде Беневенто – поки невідомо. Нині у зоні вильоту Серії А перебувають такі клуби: Лечче, Брешія, СПАЛ.

46-річний Філіппо Індзагі очолив клуб із містечка Беневенто у червні 2019 року. До цього він тренував клуб Серії А Болонью, але був звільнений керівництвом клубу через незадовільні результати – у 21 матчі він здобув лише дві перемоги.

Фото: Benevento Calcio