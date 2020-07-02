Матч 32 тру англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Сіті та Ліверпулем на Етіхаді міг стати гарячою розв’язкою всього сезону АПЛ, але містяни поступилися у попередньому турі Челсі і на блюдечку принесли чемпіонські медалі Клоппу та Ко.

Поки підопічні Пепа Гвардіоли готують для мерсисайдців чемпіонський коридор, у чемпіонаті Англії розгортається справжня боротьба за єврокубкові, а особливо лігочемпіонівські місця. І хоча Сіті має комфортний гандикап над Лестером та Челсі, гра у Манчестері може виявитися далеко не понурою.

Кадрова ситуація

Пеп не зможе у грі розраховувати на Фернандіньо, який заробив червону картку у матчі з Челсі. Також гру по ТБ дивитиметься травмований Серхіо Агуеро, який досі не відновився після операції.

Досі у лазареті після струсу мозку Ерік Гарсія, який втратив свідомість після зіткнення з голкіпером Едерсоном у грі з Арсеналом. Тоді 19-річний іспанець залишив поле на ношах, а з лікарні його виписали наступного дня після гри.

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Клоппу доведеться шукати альтернативу Жоелю Матіпу, який травмувався у матчі проти Евертона. Також не зіграють травмовані Джердан Шакірі та Джеймс Мілнер.

У якій формі команди після рестарту сезону?

Після відновлення сезону Сіті набрав чудову форму, розгромивши Арсенал (3:0) та Бернлі (5:0), а також обігравши Ньюкасл (2:0) в рамках 1/4 фіналу кубка Англії. Втім, на Стемфорд Брідж хлопці Френка Лемпарда швидко опустили містян на землю, завдавши поразки з рахунком 2:1.

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У першому турі після рестарту Ліверпуль відкатав нульову нічию з Евертоном Анчелотті, а потім спопелив Кристал Пелас (4:0).

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Сіті варто пам’ятати, що чинний чемпіон АПЛ, хоч і не видав після повернення якоїсь надзвичайної гри, він все ж не дрейфуючий Арсенал чи середнячки на кшталт Бернлі та Ньюкасла. Тому легкої прогулянки для обох команд не буде.

Котирування букмекерів

У матчі на Етіхаді букмекери віддають перевагу минулорічному чемпіону Англії. На Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1,97, тоді як на Ліверпуль лише 3,65. Ще менше сподівань на нічию у матчі – 3,95.

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Якщо все ж ставити на хлопців Гвардіоли, то можна припустити, що господарі заб’ють у ворота Аліссона два м’ячі. В останніх семи матчах на Етіхаді атака Сіті не забивала менше двох голів.

Також на потенційний камбек Ліверпуля у матчі приймають ставки з коефіцієнтом 11,0.

Де дивитися Манчестер Сіті – Ліверпуль

Стартовий свисток у матчі між Манчестер Сіті та Ліверпулем має пролунати о 22.15 за київським часом.

Подивитися гру можна буде на телеканалі Setanta Sports, де трансляція з Манчестера розпочнеться о 22.10.

Історія зустрічей

Всього команди провели 186 очних матчів, в яких 91 раз тріумф був на боці червоних, 46 перемог у містян і 49 разів команди завершили зустрічі нічиєю.

В обох команд найрозгромнішою перемогою став рахунок 6:0, але це було дуже давно – Ліверпуль розгромив суперника у 1995 році, а Сіті ще у 1935-му.

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У сезоні-2005/06 команди видали найрезультативнішу гру, яка завершилася перемогою мерсисайдців – 5:4.

У крайній очній зустрічі у цьому сезоні на Енфілді хлопці Клоппа взяли гору над опонентом з рахунком 3:1. За червоних відзначилися Фабінью, Салах та Мане, а єдиний гол за манчестерську команду забив Бернарду Сілва.