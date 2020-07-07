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Факти / Спорт

Рекордний контракт в історії спорту! У США футболіст підписав угоду на $503 млн

Переможець Супербоулу-2020 захисник команди Канзас-Сіті Чіфс Патрік Магоумс погодився на історичне продовження контракту з клубом. Сума нової угоди сягає рекордні $503 млн.

Контракт 24-річного спортсмена та клубу розрахований на десять років. Також у контракті присутній пункт про непродаж гравця до іншої команди.

До цього найбільш високооплачуваним спортсменом світу був бейсболіст Лос-Анджелес Енджелс Майк Траут. Минулоріч він пролонгував угоду зі своїм клубом на 12 років на суму $430 млн.

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Генеральний директор Чіфс Кларк Гант назвав Магоумса одним із найпродуктивніших спортсменів серед усіх видів спорту.

— З його динамічною грою він є одним із найбільш впізнаваних і улюблених особистостей, які одягають форму Чіфс. Він справжній лідер і я щасливий, що він стане частиною Канзас-Сіті на довгі роки, – сказав Гант.

За підсумками матчу за Супербоул Магоумса визнали найціннішим гравцем фіналу НФЛ. Він став наймолодшим квотербеком в історії НФЛ та другим афро-американським квотербеком, після Дуга Вільямса, хто отримав цю нагороду.

У лютому Канзас-Сіті Чіфс виграв перший за 50 років Супербоул. У фінальному матчі НФЛ, який пройшов у Маямі, команда з Міссурі здолала Сан-Франциско Форті Найнерс з рахунком 31:20.

Джерело: NBC News

Фото: Patrick Mahomes II

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