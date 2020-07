Переможець Супербоулу-2020 захисник команди Канзас-Сіті Чіфс Патрік Магоумс погодився на історичне продовження контракту з клубом. Сума нової угоди сягає рекордні $503 млн.

Контракт 24-річного спортсмена та клубу розрахований на десять років. Також у контракті присутній пункт про непродаж гравця до іншої команди.

We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020