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Факти / Спорт

Мілан здобув вольову перемогу над Ювентусом, забивши туринцям чотири м’ячі

Мілан — Ювентус 4:2

Голи: Ібрагімович, 62 (пен.) Кессі, 66 Леау, 67 Ребіч, 80 — Рабіо, 53 Роналду, 47

Мілан приймав на своєму полі туринський Ювентус в рамках матчу 31 туру італійської Серії А. Зустріч пройшла на стадіоні Сан-Сіро у Мілані та завершилася вольовою перемогою господарів з рахунком 4:2.

Перший тайм матчу минув без голів і майже без яскравих моментів. У компенсований час Златан Ібрагімович відправив м’яча у сітку воріт б’янконері, але арбітр матчу зафіксував у шведа положення поза грою.

Після перерви за справу взялися підопічні Мауріціо Саррі. На 47-й хвилині Адріан Рабіо накрутив кількох суперників і з межі штрафного майданчика поцілив у праву дев’ятку воріт Доннарумми – без шансів для голкіпера.

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Подвоїв перевагу Ювентуса точний удар Криштіану Роналду, який пробив у нижній лівий кут після пасу від Хуана Куадрадо.

Повернув россонері у гру Леонардо Бонуччі, який зіграв у своєму штрафному рукою. Арбітр Марко Гуїда після перегляду VAR призначив удар з одинадцятиметрової позначки. Його успішно реалізував Ібрагімович.

Через чотири хвилини Франк Кессі отримав блискучу передачу від партнера, опинився віч-на-віч із Щесни та вгатив м’яч у нижній лівий кут воріт. Мілан вирішив не тягнути кота за хвоста і через хвилину точний удар Рафаела Леау вивів господарів вперед.

Фінальну крапку у зустрічі поставив Анте Ребіч, який з близької відстані, холоднокровно відправив четвертого м’яча у сітку воріт гостей.

Перемога дозволила Мілану (49) обійти Наполі та Рому і піднятися на п’яту сходинку турнірної таблиці Серії А. Лідером чемпіонату залишається Ювентус (75).

У наступному турі чемпіонату Італії Мілан на виїзді зіграє з Наполі, а Ювентус прийме у рідних стінах Аталанту.

Фото: Dreamstime

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