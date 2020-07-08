Тріумф у національному Кубку Болгарії для пловдивського Локомотиву став причиною зараження чотирьох футболістів команди та 50 вболівальників коронавірусною інфекцією.

Відомо, що серед інфікованих болгарський голкіпер Ілько Піргов, який став героєм матчу відбивши одинадцятиметровий удар від гравця ЦСКА Софія Алі Соу у серії післяматчевих пенальті.

Також болгарське видання Марица повідомляє, що за неофіційною інформацією інфіковані майже 50 вболівальників Локомотива, які брали активну участь у святкуванні з нагоди здобуття трофею.

Фінальна гра у Кубку Болгарії відбулася 1 липня у Софії на Національному стадіоні Васіл Левскі і завершилася 0:0 (пен. 5:3). Через пандемію на трибуни арени допустили близько 12 тис. фанатів. Умовою їхнього перебування на грі було носіння масок та дотримання соціальної дистанції, але ці рекомендації були проігноровані, як вболівальниками, так частково і футболістами, які самостійно надягали на себе медалі.

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9 липня Локомотив знову зустрінеться із софіївським ЦСКА, але в рамках 30 туру чемпіонату Болгарії.

Окрім Локомотиву випадки захворювання виявили в іншому клубі з Пловдива Ботеві. Зокрема, президент клубу Георгій Самуілов особисто підтвердив, що його госпіталізували у лікарню з симптомами коронавірусу. Також серед інфікованих хавбек команди Дімітар Тонев.

Найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксовано у болгарському клубі Черно Море з Варни. Разом з тренером Іліаном Ілієвим там заражено 16 осіб.

Джерело: Марица

Фото: Марица