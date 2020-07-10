Підозра на теракт: стадіон Вест Гема був оточений поліцією перед матчем з Бернлі

Поліція Лондона оточила стадіон футбольного клубу Вест Гем Юнайтед перед матчем 34 туру проти Бернлі через повідомлення про ймовірний теракт.

У поліцейський відділок надійшло повідомлення про загрозу теракту через припаркований підозрілий фургон поряд з воротами арени перед початком гри.

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Спершу біля арени з гучномовця повідомили, щоб власник сірого Volkswagen Golf негайно повернувся до автівки. Тоді ж на місце прибули співробітники поліції та оточили територію.

Врешті-решт, власника авто знайшли та провели з ним бесіду. Жодних арештів не проводилося.

— В середу ввечері, 8 липня, офіцерам, які патрулювали територію біля лондонського стадіону, надійшло повідомлення про підозрілий автомобіль, припаркований біля воріт арени. Ми посилили заходи безпеки та знайшли власника транспортного засобу. Після бесіди чоловіка відпустили, – заявив прес-секретар поліції Лондона.

Відомо, що перед матчами топ-клубам повідомляли про підвищений рівень терористичної небезпеки після рестарту чемпіонату у зв’язку з меншою кількістю людей на стадіоні і більшою вразливістю арен.

Сама зустріч завершилася мінімальною перемогою Бернлі з рахунком 1:0. Єдиний гол за бордових забив форвард Джей Родрігес. У турнірній таблиці АПЛ Вест Гем (31) посідає шістнадцяту сходинку, Бернлі (49) йде десятим.