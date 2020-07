Другий етап Формули-1 Гран-прі Штирії запланований на 12 липня на трасі у Шпільбергу.

У п’ятницю у пілотів було дві практики. У суботу, якщо не буде зливи, у гонщиків запланований ще один вільний заїзд та кваліфікація. Сама гонка відбудеться у неділю.

Подивитися пряму трансляцію гонки на трасі Red Bull Ring у Шпільбергу можна буде у прямій трансляції на каналі Setanta Sports, яка розпочнеться 12 липня о 16.05 за київським часом. Також гонку транслюватиме російський телеканал Матч ТВ.

Під час першої практики найкращу швидкість продемонстрували Серхіо Перес із Racing Point та пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Третім став переможець першого етапу Валттері Боттас із Mercedes.

За результатами другого заїзду трійка лідерів залишилася незмінною, лише змінилися їхні позиції: Ферстаппен – перший, слідом Боттас і замкнув трійку – Перес.

This is Verstappen pushing his Red Bull to the#AustrianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/33pp2NkBn6

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020