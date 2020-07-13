Спортсмени британської олімпійської збірної стали учасниками експерименту перед літніми Олімпійськими іграми-2012 у Лондоні. З результатів дослідження Урядового органу правління (MoS) стало відомо, що піддослідним кроликом став 91 атлет.

Атлети вживали енергетичний напій під назвою DeltaG в рамках секретного проекту UK Sport, який коштував британському уряду сотні тисяч фунтів коштів із бюджету.

Спортсмени вживали експериментальну речовину попри відсутність жодних гарантій, що вона може порушити антидопінгові правила чи мати побічні ефекти.

Атлети погодилися, що самі відповідатимуть за можливі порушення чи інші наслідки. Також спортсменам заборонялося відкрито говорити про проект.

Речовина, яку вживали спортсмени, – це синтетична версія кетонів. На її розробку вченими Оксфордського університету витратили $10 млн фінансування від Міністерства оборони США. Основною метою розробки було збільшення продуктивності спецназу США в тилу ворога з меншою затратністю.

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Державне агентство Великої Британії UK Sport, яке було відповідальним за фінансування олімпійського та паралімпійського спорту у країні, підготувало так званий лист учасника проекту, в якому йшлося:

— UK Sport не гарантує, не обіцяє та не засвідчує, що використання ефірів кетону повністю відповідає вимогам WADA і тому виключає всю відповідальність за його використання.

Іншими словами, якщо спортсмен не пройшов тест на наркотики після прийому речовини, яку надав йому UK Sport – або через вживання іншої забороненої речовини чи WADA зробив цю речовину незаконною, – це буде провина спортсмена, а не UK Sport.

Також відомо, що UK Sport зверталися до WADA та Британського антидопінгового агентства перш ніж, продовжити експеримент, і їм заявили, що кетони не є забороненими, але WADA може у будь-який момент переглянути свою позицію.

За результатами розслідування впливу речовини на спортсменів виявлено, що у 40% спортсменів з’явилися побічні ефекти. Через це 28 атлетів припинили вживання DeltaG, ще 24 спортсмени вийшли з проекту тому що вважали, що речовина ніяк на них не впливає.

У медальному заліку літньої Олімпіади у Лондоні Велика Британія посіла третю сходинку. Її атлети завоювали 65 нагород, з яких 29 золотих, 17 срібних та 19 бронзових медалей.