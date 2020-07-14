Голкіпер мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойєр потрапив у скандал під час відпочинку у Хорватії.

У мережі з’явилося відео, на якому 34-річний футболіст у компанії виконує націоналістичну хорватську пісню Lijepa li si.

У Хорватії вчинок Нойєра оцінили позитивно, а ось у Боснії і Герцеговині, Сербії та у Німеччині це спровокувало неоднозначну реакцію.

Все через автора пісні, хорватського музиканта Марко Перковича, якого вже майже 20 років критикують за виконання народних пісень часів Другої світової війни, що були популярні серед усташів – хорватської націоналістичної організації, що співпрацювала з Третім Рейхом.

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Сам Перкович під час хорватської війни за незалежність у 1991-95 роках вступив у Хорватську націоналістичну гвардію та обороняв рідне село від загарбників, які були підконтрольні сербам, підрозділам ЮНА та загонам бойовиків сепаратистської Республіки Сербська Країна.

Низка німецьких ЗМІ, серед яких Bild, обрушилися з критикою на футболіста. Мануелю довелося вибачатися та давати пояснення за свій вчинок. Футболіст заявив, що не знає хорватської мови і не розуміє зміст пісні.

Сам Нойєр разом з Баварією за підсумками сезону-2019/20 оформив чемпіонство у Бундеслізі. Для мюнхенців це восьмий титул поспіль та тридцятий за всю історію змагань.

Джерело: Narod.hr