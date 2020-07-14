Поліція острова Мадейра розпочала розслідування після того, як з’явилося відео за участю 10-річного сина форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду, де він самостійно катається на гідроциклі.

Відповідний ролик у мережу залила тітка Елма, яка є сестрою Роналду. Пізніше жінка видалила його із своїх соцмереж.

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Португальські ЗМІ повідомляють, що відео відзняли у суботу у Паул-ду-Мар на півдні Мадейри, де Криштіану Роналду-молодший відпочивав з родичами.

Відео з сином Роналду знімали з яхти, яка була заповнена дорослими та дітьми. На ньому видно, як Роналду крутиться колами на водному мотоциклі, а потім мчиться по воді.

Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5 — FOX Sports Brasil (de) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020

Керівник морської поліції Геррейро Кардосу підтвердив, що наразі розслідування продовжується. Нині правоохоронці намагаються встановити власника гідроциклу.

Також Кардосу додав, що для користування гідроциклом необхідна ліцензія шкіпера, яку можуть отримати лише повнолітні особи.

За законодавством Португалії за катання на гідроциклі без відповідної ліцензії для порушників передбачений штраф від €300 до €3 тис. А приватні фірми або групи за подібне порушення можуть бути оштрафовані до €11,8 тис.

Джерело: DNoticias.pt