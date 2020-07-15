Формула-1 показала зіткнення пілотів Ferrari з камер обох болідів

Формула-1 опублікувала у соціальних мережах відео, на якому показано момент зіткнення пілотів Ferrari Шарля Леклера та Себастьяна Феттеля під час другого етапу перегонів Ф-1 Гран-прі Штирії.

Відео взято з бортових камер болідів монегаска та німця, а сам ролик змонтовано так, щоб глядач зміг побачити момент зіткнення з обох боків.

— Два погляди на той інцидент, – йдеться у підписі до посту Ф-1.

На старті перегонів Гран-прі Штирії Леклер атакував свого партнера по команді Феттеля на третьому повороті. Боліди зіткнулися, після чого авто Леклера знесло антикрило на боліді Феттеля.

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Через пошкодження Феттель відразу зійшов з траси, а Леклер проїхав ще одне коло та теж достроково припинив участь в перегонах. Після інциденту на пілотів Скудерії, зокрема на Леклера, обрушився шквал негативної критики, а екс-керівник Renault та Benetton Флавіо Бріаторе закликав оштрафувати гонщиків, щоб змусити їх поважати стайню та її старання.

Перемогу на другому етапі здобув пілот Mercedes Льюїс Гемілтон, другим фінішу дістався його партнер по команді Валеттері Боттас, а замкнув трійку гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. У Кубку конструкторів після двох етапів Ferrari посідає п’яту сходинку, маючи в активі 19 очок.