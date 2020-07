Формула-1 показала зіткнення пілотів Ferrari з камер обох болідів

Формула-1 опублікувала у соціальних мережах відео, на якому показано момент зіткнення пілотів Ferrari Шарля Леклера та Себастьяна Феттеля під час другого етапу перегонів Ф-1 Гран-прі Штирії.

Відео взято з бортових камер болідів монегаска та німця, а сам ролик змонтовано так, щоб глядач зміг побачити момент зіткнення з обох боків.

Two views on *that* incident #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/MYtfT2iDcD

— Formula 1 (@F1) July 14, 2020