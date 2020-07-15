Ресурс Give Me Sport склав рейтинг найкращих футболістів XXI століття за співвідношенням забитих голів до проведених матчів на клубному рівні.

Перша сходинка у списку дісталася капітану каталонської Барселони Ліонелю Мессі. За свою клубну кар’єру у 727 проведених іграх аргентинець наколотив 630 голів. Таким чином його середній показник голів за гру складає 0,87.

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Видання GMS зазначає, що навряд чи хтось перевершить у майбутньому досягнення Лео у сезоні-2011/12, коли футболіст відзначився 73 точними ударами у 60 матчах.

На другій позиції рейтингу опинився форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду із показником 0,77 голів за гру. Португалець відзначився у 812 матчах 626 разів. Замикає трійку лідерів форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський (0,73), на рахунку поляка 345 голів у 472 матчах.

Решту рейтингу топ-10 виглядає так:

4. Луїс Суарес (0,67)

5. Неймар (0,65)

6. Кілліан Мбаппе (0,65)

7. Гаррі Кейн (0,63)

8. Златан Ібрагімович (0,62)

9. Едінсон Кавані (0,61)

10. Руд Ван Ністелрой (0,60)

Нещодавно британський спортивний журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років. Першу сходинку рейтингу теж посів Мессі, а на другій розташувався Роналду. А ось третє місце віддали екс–гравцю мадридського Реала, а нині наставнику галактикос Зінедіну Зідану.

Джерело: Give Me Sport