Ресурс Give Me Sport склав рейтинг найкращих футболістів XXI століття за співвідношенням забитих голів до проведених матчів на клубному рівні.
Перша сходинка у списку дісталася капітану каталонської Барселони Ліонелю Мессі. За свою клубну кар’єру у 727 проведених іграх аргентинець наколотив 630 голів. Таким чином його середній показник голів за гру складає 0,87.
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Видання GMS зазначає, що навряд чи хтось перевершить у майбутньому досягнення Лео у сезоні-2011/12, коли футболіст відзначився 73 точними ударами у 60 матчах.
На другій позиції рейтингу опинився форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду із показником 0,77 голів за гру. Португалець відзначився у 812 матчах 626 разів. Замикає трійку лідерів форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський (0,73), на рахунку поляка 345 голів у 472 матчах.
Решту рейтингу топ-10 виглядає так:
- 4. Луїс Суарес (0,67)
- 5. Неймар (0,65)
- 6. Кілліан Мбаппе (0,65)
- 7. Гаррі Кейн (0,63)
- 8. Златан Ібрагімович (0,62)
- 9. Едінсон Кавані (0,61)
- 10. Руд Ван Ністелрой (0,60)
Нещодавно британський спортивний журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років. Першу сходинку рейтингу теж посів Мессі, а на другій розташувався Роналду. А ось третє місце віддали екс–гравцю мадридського Реала, а нині наставнику галактикос Зінедіну Зідану.
Джерело: Give Me Sport