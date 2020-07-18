У Москві наклала на себе руки 20-річна чемпіонка світу серед юніорів з фігурного катання Катерина Александровська.

У правоохоронних органах розповіли, що тіло дівчини знайшли біля будинку на вулиці 1905 року. Вона випала з вікна шостого поверху.

За попередньою версією, спортсменка наклала на себе руки. Вона залишила записку, в якому написала слово люблю.

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Після перенесеної травми Катерина Александрівська вже намагалася накласти на себе руки.

Останнім часом вона виступала на змаганнях за Австралію. У 2017 році стала чемпіонкою світу серед юніорів з фігурного катання в парі зі спортсменом Харлі Віндзор.

Российская фигуристка Екатерина Александровская найдена мёртвой в Москве. Девушке было 20 лет. По предварительной версии, в ночь на 18 июля Александровская выпала с шестого этажа, в предсмертной записке она написала: «Люблю» pic.twitter.com/ZIqWJ62yTZ — Romanoff Roman (@RomannoffR) July 18, 2020

Катерина і Харлі були переможцями в юніорському фіналі Гран-прі. Також спортивна пара двічі ставала чемпіоном Австралії (в 2017-м і 2019 рік).

Нещодавно у Тернополі покінчив життя самогубством чемпіон України з бодібілдингу.

Він працював тренером і продовжував тренуватися сам, брав участь в різних змаганнях.