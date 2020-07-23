Колишній наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу у середу прибув до Києва чартерним рейсом із Бухареста.

Фахівець вже встиг оглянути базу київського Динамо у Конча-Заспі. Про це повідомив повідомив журналіст Ігор Бурбас у соцмережі Twitter.

— Жодного Мусліна, Б‘єліци, Максимова навіть близько не було у списках кандидатів. Відволікаючі імена, не більше. Від початку Динамо було сфокусоване на Реброві і Луческу. Перевага другого – відсутність контрактних зобов’язань. Містер дійсно у Києві і вже оглянув базу у Конча-Заспі.

Румунське видання Informatia Bucuresti стверджує, що Луческу тренуватиме Динамо з наступного сезону, а його асистентом стане Олександр Спірідон, який протягом багатьох років працював з фахівцем у Шахтарі.

Раніше стало відомо, що Сергій Ребров відмовився очолити біло-синіх, і керівництво Динамо змінило вектор у бік іноземного фахівця.

Читайте: МОЗ назвав умови відвідування вболівальниками футбольних матчів

74-річний Луческу працював біля керма донецького Шахтаря з 2004 по 2016 рік. Під його керівництвом гірники виграли 22 трофеї, серед яких вісім чемпіонатів України та Кубок УЄФА.

Після відходу із Шахтаря Луческу очолив пітерський Зеніт, в якому пробув один сезон. Останнім місцем роботи румунського спеціаліста була збірна Туреччини, яку він покинув у лютому 2019 року.

20 липня київське Динамо повідомило, що Олексій Михайличенко та його тренерський штаб відправлені у відставку. Український фахівець очолив киян після відставки Хацкевича у серпні 2019 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок України та посіла другу сходинку в українській Прем’єр-лізі.

В останньому турі УПЛ Динамо сенсаційно поступилося Колосу з рахунком 2:0 і пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів лише завдяки нічиї Зорі з Десною у паралельному матчі.

Джерело: Igor Burbas, Informatia Bucuresti