Призначення екс-коуча донецького Шахтаря Мірчи Луческу на пост головного тренера київського Динамо спричинило очікуваний резонанс та негативну реакцію з боку вболівальників столичної команди.

Ультрас біло-синіх висловили своє обурення після призначення Луческу та пригрозили протестами.

— Ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо – це плювок в очі усім вболівальникам Динамо. Всім, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти – акції протесту не змусять себе довго чекати, — йдеться на сторінці WBC Ультрас Динамо у Facebook.

Також ультраси закликали всіх працівників Динамо Київ написати заяви на звільнення.

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23 липня румунський спеціаліст Мірча Луческу очолив Динамо Київ. Контракт фахівця з біло-синіми розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один рік.

Свій перший офіційний матч біля керма київського Динамо Луческу проведе саме проти своєї колишньої команди – донецького Шахтаря в рамках матчу за Суперкубок України, який відбудеться 28 серпня.

Джерело: WBC Ультрас Динамо

Фото: WBC Ультрас Динамо