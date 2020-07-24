Керівництво Формули-1 оголосило, що у поточний календар сезону-2020 додали ще три етапи Гран-прі Айфель, Гран-прі Португалії та Гран-прі Емілії-Романьї.

Перегони відбудеться на трасі у Нюрбургрингу, Міжнародному автодромі Алгарве (Портімане) та автодромі Енцо і Діно Феррарі (Імола).

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Етап у Нюрбургрингу відбудеться з 9 по 11 жовтня. Гран-прі Португалії у Портімане заплановане на 23-25 жовтня, а Гран-прі Емілії-Романьї пройде на автодромі в Імолі з 31 жовтня по 1 листопада.

У Формулі-1 додали, що третій етап в Італії відбудеться у скороченому форматі за два дні. Замість трьох вільних практик буде лише одна.

— Ми раді, що продовжуємо досягати значних успіхів під час планування наших планів на сезон-2020. Раді вітати Нюрбургринг, Портімане та Імолу в оновленому календарі, – сказав виконавчий директор Формули-1 Чейз Кері.

Етап Ф-1 у Португалії відбудеться вперше з 1996 року, а перегони на автодромі Енцо і Діно Феррарі востаннє відбувалися у 2006 році, як Гран-прі Сан-Марино.

Також Формула-1 повідомила, що у 2020 році не відбудуться етапи у Канаді, США, Мексиці та Бразилії. Причиною їхнього скасування є непроста епідеміологічна ситуація у цих країнах.

Нині у сезоні-2020 підтверджено 13 етапів чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів. 10 липня у календар Ф-1 додали етапи Гран-прі Тоскани та Гран-прі Росії. У Формулі-1 сподіваються провести у сезоні-2020 від 15 до 18 етапів.