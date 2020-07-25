Антон Худаєв помер від коронавірусу - він був лікарем збірної України з футболу

Лікар національної збірної з футболу 48-річний Антон Худаєв помер від Covid-19 увечері 25 липня.
Він заразився Covid-19 і вірус вразив 70% його легень.
– Найкращі лікарі України боролися за життя Антона, він перебував під апаратом ШВЛ, однак не зміг перебороти недугу.
Сьогодні увечері Антон Євгенович відійшов у вічність через зупинку серця, – зазначили в Асоціації футболу.
Понад 20 років Худаєв був лікарем харківського Металіста, а з 2016 року був у збірній.
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Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, головний тренер Національної команди Андрій Шевченко та вся футбольна спільнота України висловлює найглибші співчуття родині.
На початку липня відійшов у вічність ще один легендарний футболіст киян. На 73 році життя перестало битися серце колишнього захисника Динамо Володимира Трошкіна. Про причини смерті видатного футболіста та тренера не повідомлялося.
Джерело: Українська асоціація футболу