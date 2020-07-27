Баскетболіст Лос-Анджелес Кліпперс Лу Вільямс покинув розташування своєї команди у парку розваг Disney World в Орландо, де нині базуються всі клуби НБА перед рестартом поточного сезону.

33-річний спортсмен відпросився через похорон дідуся, але пізніше його помітили в одному зі стриптиз клубів Атланти. У сторіс в Instagram спільне фото з баскетболістом виклав репер Джек Харлоу. Згодом він видалив світлину та написав у Twitter, що це був старий знімок і він просто сумує за другом.

Втім, уважні користувачі помітили, що Вільямс був у брендованій масці НБА, яку видали всім у розташуванні в Орландо.

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Нині НБА розслідує дії захисника Кліпперс. Спортсмен згодом зізнався, що дійсно після похорон відвідав стрипклуб зазначивши, що не контактував зі стриптизерками.

View this post on Instagram A post shared by Lou Williams (@louwillville) on Mar 29, 2020 at 8:37am PDT

За протоколом НБА, баскетболіст, який покидає розташування тренувального табору в Disney World, повинен щодня здавати ПЛР-тест. Після повернення до Орландо всі гравці, які покидали кампус з поважних причин, повинні пройти чотириденну самоізоляцію. Однак, її термін можуть збільшити до 10 днів.

Рестарт сезону в НБА

Регулярний чемпіонат НБА перервали у березні через позитивні тести кількох гравців на Covid-19. Одними з перших в НБА інфікувалися гравці Юти Джаз Руді Гобер та Донаван Мітчелл.

Сезон повинен відновитися 30 липня за участю 22 команд. Усі матчі пройдуть у спорткомплексі Disney World в Орландо. Старт плей-оф запланований на 17 серпня.

У перший ігровий день Нью-Орлеан Пеліканс зіграє з Юта Джаз, а Лос-Анджелес Лейкерс зустрінеться з Лос-Анджелес Кліпперс.

Фото: Lou Williams