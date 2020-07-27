У сім’ї капітана мадридського Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамоса поповнення. Його дружина Пілар Рубіо народила хлопчика, якого назвали Максімо Адріано.

Щасливий футболіст поділився знімком з сином та дружиною у соцмережах.

— Безмежно щасливий представити вам Максімо Адріано. Він народився о 18.56 вечора та важить 3,270 кг. Мама та дитина почуваються чудово. Пілар, завжди тобою горджуся, ти моє життя, – підписав знімок Рамос.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Jul 26, 2020 at 11:53am PDT

Менше ніж за добу світлина зібрала понад 2,1 млн вподобань.

Серхіо та Пілар вже виховують трьох хлопчиків: Марко, Алехандро та Серхіо-молодшого.

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У червні 2019 року Рамос одружився з Рубіо після семи років стосунків. Вінчання відбулося в кафедральному соборі Севільї.

Гостями на весіллі були Зінедін Зідан, Девід Бекхем, Лука Модрич, Серхіо Бускетс, Жерар Піке, Роберто Карлос, Рауль, Кейлор Навас, Жорді Альба, Лукас Васкес, а ось колишнього одноклубника Криштіану Роналду футболіст на святкування не запросив.

Фото: Pilar Rubio