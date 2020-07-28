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Футболіст Реала заразився Covid-19 і пропустить гру з Манчестер Сіті

Футболіст мадридського Реала Маріано Діас здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомила прес-служба королівського клубу.

У Реалі зазначили, що нині футболіст почуває себе добре та дотримується протоколу самоізоляції, перебуваючи вдома. Також у клубі додали, що у Маріано немає симптомів хвороби.

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Таким чином, форвард не зможе допомогти галактикос у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Матч відбудеться у Манчестері на стадіоні Етіхад 7 серпня.

Решта футболістів Реала та тренерський штаб продовжують підготовку до майбутньої гри.

 

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A post shared by Mariano Díaz (@marianodiazmejia) on

Перша зустріч команд, що відбулася ще 26 лютого, завершилася перемогою підопічних Хосепа Гвардіоли з рахунком 2:1.

У поточному сезоні на рахунку Діаса сім матчів за основну команду Реала, в яких він відзначився одним забитим голом.

Переможець пари Манчестер Сіті – Реал Мадрид в 1/4 фіналу ЛЧ зустрінеться з переможцем протистояння Ліон – Ювентус.

17 червня УЄФА ухвалив рішення дограти поточний сезону зі стадії чвертьфіналу у форматі Фіналу восьми у Лісабоні з фіналом на Ештадіо Да Луж 23 серпня.

Фото: Mariano Díaz

Джерело: FC Real Madrid

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