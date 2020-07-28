Асоціація тренерів Англії (LMA) обрала наставника Ліверпуля Юргена Клоппа найкращим коучем сезону-2019/20 в англійській Прем’єр-лізі.

53-річний німецький фахівець отримав кубок, який названий на честь колишнього тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.

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Під керівництвом Юргена Клоппа Ліверпуль виграв перший за 30 років чемпіонат Англії. У сезоні-2019/20 червоні набрали 99 очок. Другу сходинку посів Манчестер Сіті, а замкнув трійку Манчестер Юнайтед.

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx — LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020

Протягом сезону мерсисайдці також завоювали Суперкубок УЄФА та здобули перемогу на клубному чемпіонаті світу, а у сезоні-2018/19 перемогли у Лізі чемпіонів, обігравши у фіналі Тоттенгем.

Хендерсон — найкращий гравець АПЛ

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон став лауреатом нагороди найкращого футболіста сезону за версією журналістів.

30-річний футболіст випередив у голосуванні хавбека Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне та форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

На голосуванні журналістів вплинуло домінування підопічних Юргена Клоппа в АПЛ. Журналісти також віддали свої голоси за інших футболістів червоних – Вірджила ван Дейка, Садіо Мане, Трента Александера-Арнольда та Аліссона Беккера.

Джерело: LMA