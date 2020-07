Асоціація тренерів Англії (LMA) обрала наставника Ліверпуля Юргена Клоппа найкращим коучем сезону-2019/20 в англійській Прем’єр-лізі.

53-річний німецький фахівець отримав кубок, який названий на честь колишнього тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.

Читайте: Реакція футболістів Ліверпуля на гол Вілліана та перемогу в АПЛ

Під керівництвом Юргена Клоппа Ліверпуль виграв перший за 30 років чемпіонат Англії. У сезоні-2019/20 червоні набрали 99 очок. Другу сходинку посів Манчестер Сіті, а замкнув трійку Манчестер Юнайтед.

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx

— LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020