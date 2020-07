Маліновський – лідер за кількістю голів з-за меж штрафного у топ-5 лігах

Аталанта обіграла Парму на виїзді у матчі 37 туру чемпіонату Італії. Зустріч, яка пройшла у Пармі на стадіоні Енніо Тардіні завершилася з рахунком 2:1 на користь бергамасків.

Після того, як господарі поля відкрили рахунок у першому таймі на другу половину зустрічі наставник Аталанти Джан П’єро Гасперіні кинув у бій свого джокера – Руслана Маліновського.

Читайте: Маліновський гарматним пострілом зі штрафного допоміг Аталанті обіграти Парму

27-річний хавбек подякував тренеру за довіру забитим голом на 70-й хвилині, який дозволив зрівняти рахунок у матчі. Маліновський відзначився забитим м’ячем зі штрафного з далекої дистанції, який пройшов крізь стінку з гравців Парми.

Для Руслана цей гол став п’ятим, який він забив із-за меж штрафного майданчика. За інформацією Opta, Маліновський є лідером серед гравців топ-5 європейських чемпіонатів за кількістю забитих м’ячів з дальньої дистанції.

5 – Ruslan #Malinovskiy is the player that has scored the most goals with shots from outside the box in the top-5 European leagues in 2020 calendar year. Range.#ParmaAtalanta pic.twitter.com/44rFbHwnvQ

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020