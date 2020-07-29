Вартість футбольних клубів Манчестер Юнайтед, мюнхенської Баварії, Манчестер Сіті та лондонського Арсенала суттєво впала.

Манчестер Юнайтед понизився у ціні на €225 млн. Цінник мюнхенської Баварії впав на €255 млн у порівнянні з минулим роком.

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Також значного падіння у ціні зазнали лондонський Арсенал та Манчестер Сіті. Каноніри знецінилися на €164 млн, а містяни на €129 млн.

Тим часом, вартість новоспечених чемпіонів Англії Ліверпуля зросла на €70 млн. Червоні такими темпами можуть стати найдорожчим клубом Англії, якщо обженуть свого запеклого суперника Манчестер Юнайтед.

View this post on Instagram A post shared by Jordan Henderson (@jhenderson) on Jul 26, 2020 at 11:25am PDT

За даними Brand Finance Review, мерсисайдці піднялися на четверту сходинку найдорожчих футбольних клубів світу. Першt місце рейтингу за мадридським Реалом, другою йде Барселона, а замикає трійку Манчестер Юнайтед.

Топ-10 найдорожчих клубів світу

Реал Мадрид (€1,411 млрд) — втрата €224 млн

Барселона (€1,404 млрд) — зростання на €19 млн

Манчестер Юнайтед (€1,305 млрд) — втрата €225 млн

Ліверпуль (€1,254 млрд) — зростання на €70 млн

Манчестер Сіті (€1,116 млрд) — втрата €129 млн

Баварія (€1,050 млрд) — втрата €255 млн

ПСЖ (€961 млн) — зростання на €52 млн

Челсі (€942 млн) — втрата €18 млн

Тоттенгем Готспур (€779 млн) — зростання на €25 млн

Арсенал (€714 млн) — втрата €164 млн

Барселона попри те, що поступилася титулом Ла Ліги Реалу змогла збільшити свою ціну на €19 млн.

Манчестер Сіті опинився на п’ятому місці рейтингу найдорожчих футбольних клубів світу після того, як впав у ціні на €129 млн. Втім, найбільшого падіння ціни зазнала чинна чемпіонка Німеччини Баварія.