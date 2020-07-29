Вартість футбольних клубів Манчестер Юнайтед, мюнхенської Баварії, Манчестер Сіті та лондонського Арсенала суттєво впала.
Манчестер Юнайтед понизився у ціні на €225 млн. Цінник мюнхенської Баварії впав на €255 млн у порівнянні з минулим роком.
Читайте: Клопп розбудив Фергюсона о 3 ночі, щоб розповісти про чемпіонство Ліверпуля
Також значного падіння у ціні зазнали лондонський Арсенал та Манчестер Сіті. Каноніри знецінилися на €164 млн, а містяни на €129 млн.
Тим часом, вартість новоспечених чемпіонів Англії Ліверпуля зросла на €70 млн. Червоні такими темпами можуть стати найдорожчим клубом Англії, якщо обженуть свого запеклого суперника Манчестер Юнайтед.
View this post on Instagram
За даними Brand Finance Review, мерсисайдці піднялися на четверту сходинку найдорожчих футбольних клубів світу. Першt місце рейтингу за мадридським Реалом, другою йде Барселона, а замикає трійку Манчестер Юнайтед.
Топ-10 найдорожчих клубів світу
- Реал Мадрид (€1,411 млрд) — втрата €224 млн
- Барселона (€1,404 млрд) — зростання на €19 млн
- Манчестер Юнайтед (€1,305 млрд) — втрата €225 млн
- Ліверпуль (€1,254 млрд) — зростання на €70 млн
- Манчестер Сіті (€1,116 млрд) — втрата €129 млн
- Баварія (€1,050 млрд) — втрата €255 млн
- ПСЖ (€961 млн) — зростання на €52 млн
- Челсі (€942 млн) — втрата €18 млн
- Тоттенгем Готспур (€779 млн) — зростання на €25 млн
- Арсенал (€714 млн) — втрата €164 млн
Барселона попри те, що поступилася титулом Ла Ліги Реалу змогла збільшити свою ціну на €19 млн.
Манчестер Сіті опинився на п’ятому місці рейтингу найдорожчих футбольних клубів світу після того, як впав у ціні на €129 млн. Втім, найбільшого падіння ціни зазнала чинна чемпіонка Німеччини Баварія.