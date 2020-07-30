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Факти / Спорт

У пілота Racing Point виявили Covid-19 – він пропустить Гран-прі Британії

Пілот Racing Point Серхіо Перес не візьме участь у четвертому етапі Формули-1 Гран-прі Великої Британії. У мексиканського гонщика виявили коронавірус.

Перес був відсутній на трасі у четвер та перебував на самоізоляції після того, як тест гонщика був не надто переконливим. Втім, після повторного тестування того ж дня, наявність коронавірусної інфекції у мексиканця підтвердилася.

— Перес перебуває на самоізоляції. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання. Найближчим часом Racing Point оголосить склад пілотів на етап, – йдеться у повідомленні Формули-1.

У команді розповіли, що Перес почувається добре та налаштований позитивно. Мексиканець став першим пілотом королівських гонок, у якого виявили Covid-19.

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Згодом журналіст Кріс Медланд повідомив, що Переса може замінити один із резервних пілотів команди Mercedes – Естебан Гутьєррес або Стоффель Вандорн.

Німецька стайня готова надати своїх резервістів Racing Point або McLaren у випадку форс-мажорної ситуації.

Гран-прі Великої Британії на трасі у Сільверстоуні відбудеться 2 серпня.

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

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