Пілот Racing Point Серхіо Перес не візьме участь у четвертому етапі Формули-1 Гран-прі Великої Британії. У мексиканського гонщика виявили коронавірус.

Перес був відсутній на трасі у четвер та перебував на самоізоляції після того, як тест гонщика був не надто переконливим. Втім, після повторного тестування того ж дня, наявність коронавірусної інфекції у мексиканця підтвердилася.

У команді розповіли, що Перес почувається добре та налаштований позитивно. Мексиканець став першим пілотом королівських гонок, у якого виявили Covid-19.

Читайте: Гемілтон зізнався, що під псевдонімом XNDA записав трек з Крістіною Агілерою

Згодом журналіст Кріс Медланд повідомив, що Переса може замінити один із резервних пілотів команди Mercedes – Естебан Гутьєррес або Стоффель Вандорн.

Tough to put a timeframe on when we’ll get another test result from Perez but should be by tomorrow morning so there’s clarity by FP1. And I’ve heard there’s another candidate outside of Gutierrez/Vandoorne who could step in if required… #F1 #BritishGP

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) July 30, 2020