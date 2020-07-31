Рестарт НБА: в Орландо зіграли перші матчі після перерви

В Орландо (США) у спорткомплексі Disney World поновився регулярний сезон Національної баскетбольної ліги, який перервали через пандемію коронавірусу.

У першому матчі після паузи зустрілися Нью-Орлеан Пеліканс та Юта Джаз. Гра завершилася з рахунком 106:104 на користь Юти.

Під час матчу номінальні гості програвали у рахунку 16 очок, але змогли зробити камбек в останніх двох чвертях. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став атакувальний захисник Джордан Кларксон, який набрав 23 очки.

Перший ігровий день після відновлення продовжилося протистоянням команд із Лос-Анджелеса – Лейкерс та Кліпперс. Розв’язка у грі настала лише під зав’язку протистояння, в якому команда ЛеБрона Джеймса взяла гору з рахунком 103:101.

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У складі Лейкерс найрезультативнішими гравцями стали Ентоні Девіс (34 очки + 8 підбирань) та ЛеБрон Джеймс (16 очок + 11 підбирань).

Цікаво, що Девіс та ЛеБрон стали першим дуетом із Каліфорнії з часів Шакіла О’Ніла та Кобі Брайанта у сезоні-2002/03, кожен представник якого провів щонайменше 20 матчів за сезон з результативністю у 30 і більше очок.

ЛеБрон підкорив це досягнення раніше, а Ентоні Девісу воно підкорилося у матчі з Кліпперс.

Матчі після рестарту НБА відбуваються без глядачів. Щоб остаточно визначити учасників плей-оф, команди зіграють вісім звичайних матчів сезону. Старт плей-оф запланований на 17 серпня.