В Україну може приїхати глава МОК і країна може поборотися за Олімпіаду – ОП

Офіс президента України спільно з Національним олімпійським комітетом працює над тим, щоб організувати візит до України глави МОК.

Таке доручення дав чиновникам президент України Володимир Зеленський, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, глава МОК зміг би оцінити підготовку країни до того, щоб стати учасницею конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

Над питанням участі нашої країни в конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го або 2030 року працює президент НОК Сергій Бубка, додали в ОП.

На нараді було порушено питання будівництва в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера Боржава.

Єрмак запропонував створити на базі Національної інвестиційної ради робочу групу з реалізації проекту, в якому зацікавлена ​​Україна.

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Ідея спільної Олімпіади України та Білорусі

У жовтні минулого року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його український колега запропонував двом країнам спільно взяти участь у конкурсі на проведення Олімпійських ігор.

Тодішній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ідея спільних з Білоруссю Олімпійських ігор заслуговує глибокого вивчення.