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Факти / Спорт

Формула 1: Гемілтон виграв Гран-прі Великої Британії

На автодромі Сільверстоун у графстві Нортгемптоншир 2 серпня завершився четвертий етап Формули-1 Гран-прі Великої Британії. Переміг у гонці Льюїс Гемілтон (Mercedes).

Другим прийшов пілот Red Bull Макс Ферстаппен, третім – Леклер на Ferrari.

Для Гемілтона це рекорд – він всьоме виграв гран-прі Великої Британії, зробивши це на трьох колесах.

Так виглядає таблиця результатів заїзду, в якому взяли участь 17 пілотів.

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Гран-прі Великої Британії

Фото: Formula 1

 

 

У першому вільному заїзді найкращу швидкість продемонстрували Ленс Стролл (Racing Point) та Александр Албон (Red Bull). Третім став Валттері Боттас (Mercedes).

За підсумками другого найкращим були пілот Red Bull Макс Ферстаппен. До трійки також увійшли Льюїс Гемілтон (Mercedes) та Ленс Стролл (Racing Point).

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

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