На автодромі Сільверстоун у графстві Нортгемптоншир 2 серпня завершився четвертий етап Формули-1 Гран-прі Великої Британії. Переміг у гонці Льюїс Гемілтон (Mercedes).

Другим прийшов пілот Red Bull Макс Ферстаппен, третім – Леклер на Ferrari.

Для Гемілтона це рекорд – він всьоме виграв гран-прі Великої Британії, зробивши це на трьох колесах.

Так виглядає таблиця результатів заїзду, в якому взяли участь 17 пілотів.

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A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! ???? ????#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Race report from Silverstone, where we witnessed one of the wildest finishes in the history of the British Grand Prix ???? ⬇️#BritishGP ???????? #F1 https://t.co/i2wspcAXOJ — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

У першому вільному заїзді найкращу швидкість продемонстрували Ленс Стролл (Racing Point) та Александр Албон (Red Bull). Третім став Валттері Боттас (Mercedes).

За підсумками другого найкращим були пілот Red Bull Макс Ферстаппен. До трійки також увійшли Льюїс Гемілтон (Mercedes) та Ленс Стролл (Racing Point).

Джерело: Formula 1