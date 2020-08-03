В АПЛ вилучатимуть футболістів за умисний кашель на суперників та арбітрів

Футбольна асоціація (FA) на тлі пандемії Covid-19 видала нові рекомендації англійським арбітрам, за якими вони можуть показувати футболістам червоні або жовті картки, якщо вони навмисно кашляють на суперника чи рефері.

Відповідна інструкція вже набрала чинності та застосовуватиметься у всіх англійських лігах, зокрема і у Прем’єр-лізі.

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У документі FA для арбітрів йдеться, що покарання для гравця повинно послідувати, коли арбітр впевниться, що хтось навмисно з близької відстані кашлянув в обличчя супернику або офіційній особі матчу.

Це правопорушення підпадає під категорію “використання образливих та нецензурних висловів чи жестів.

— Якщо інцидент буде недостатньо серйозним для червоної кратки, арбітр може попередити гравця гірчичником за неспортивну поведінку, як свідчення відсутності поваги до гри.

Також у документі додають, що арбітри не повинні карати футболістів за “звичний”, ненавмисний кашель. Також суддівська бригада повинна нагадувати гравцям, щоб ті уникали плювання на землю, хоча це не є порушенням поведінки.

Підсумки сезону АПЛ-2019/20

Перемогу у чемпіонаті Англії сезону-2019/20 здобув Ліверпуль. Мерсисайдці стали переможцями чемпіонату достроково, після поразки у матчі 31 туру Манчестер Сіті від Челсі на Стемфорд Бридж.

На другій сходинці чемпіонат завершив Манчестер Сіті, який відстав від червоних на 18 очок. Трійку призерів замкнув Манчестер Юнайтед. Також право зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону завоював Челсі, який посів четверту сходинку.

До групового етапу Ліги Європи-2020/21 пробилися: Лестер (5 місце) та Арсенал (восьме місце), який завоював Кубок Англії. Через кваліфікацію до єврокубку спробує пробитися Тоттенгем Готспур (6 місце).

А ось у класі понизилися Борнмут, Вотфорд та Норвіч Сіті. Їхні місця займуть Лідс Юнайтед та Вест Бромвіч Альбіон. Ще один учасник визначиться 4 серпня за підсумками фінального матчу плей-оф. Ним стане Брендтфорд або Фулгем.