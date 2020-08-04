Зінедін Зідан — найкращий клубний тренер світу, а ось наставник Тоттенгем Готспур Жозе Моурінью “втратив свою магію та харизму”. Так описує свій рейтинг найкращих тренерів світу французьке видання L’Equipe.

Слідом за головним тренером Реала розташувався менеджер Ліверпуля Юрген Клопп та коуч Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

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Під керівництвом Зідана вершкові виграли іспанську Ла Лігу, обійшовши каталонську Барселону, яка лідирувала у чемпіонаті перед відновленням сезону.

49-річний наставник 7 серпня зустрінеться з Сіті Гвардіоли на Етіхад у Манчестері в рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Попри те, що Зізу програв Пепу першу гру на Сантьяго Бернабеу у лютому, L’Equipe вважає, що французький фахівець кращий ніж іспанський менеджер.

— Зідан – тренер, який працював лише в одному клубі та вкрай рідко зазнавав поразок. Він зробив те, що не вдавалося жодному його попереднику – виграв три Ліги чемпіонів поспіль, а минулого місяця привів команду до перемоги у Ла Лізі.

У виданні зазначають, що у Гвардіоли є його догма, віртуальність колективної гри, запаморочливі схеми та послідовність, але у нього немає всього – він часто ставить своїх захисників на роль форвардів або півзахисників.

Voici la une du journal L’Équipe de ce mardi 4 août. Le journal > https://t.co/mer38pePBK pic.twitter.com/Hb2D2bBRZ2 — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 4, 2020

Щодо Клоппа, то автори матеріалу відзначають його харизму, завдяки якій Ліверпуль здобув свій перший титул АПЛ за останні 30 років. L’Equipe назвав Юргена модним чоловіком та улюбленцем багатьох, відзначивши, що німець виграв лише один із своїх трьох фіналів Ліги чемпіонів, у порівнянні з трьома поспіль у Зідана. Француз переміг Клоппа у фіналі ЛЧ 2018 року у Києві.

Також відзначили португальця Жозе Моурінью. Його описали, як запасний варіант Тоттенгема зі “згасаючою магією”, якого похитнули зустрічі з Клоппом та Гвардіолою в АПЛ.

— У Тоттенгемі він все ще ефективний у переговорах, такий же блискучий під час прес-конференцій, але його футболісти демонструють нудну гру.

Видання стверджує, що португальський фахівець нині перебуває на ключовому етапі своєї кар’єри зі шпорами.