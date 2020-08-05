ФК Карпати провели ребрендинг логотипу, взявши за основу шаблон за $10

Карпати Львів анонсували кардинальні зміни у клубі, розпочавши їх зі зміни логотипу. З нової емблеми зник герб із левом, хоча за словами співвласника клубу Олега Смілійчука, старий герб нікуди не дівся.

— Це головний символ клубу, його історії та досягнень. Тому Карпати вирішили передати його тим, хто найбільше заслуговує ним володіти. ГО Ультрас Карпати, що об’єднує активних вболівальників зелено-білих, відтепер є повноправним власником прав на клубний герб, – йдеться на сайті клубу.

На 16 фанатському секторі стадіону Україна у Львові відбулася символічна передача гербу Смалійчуком одному із засновників ультрас Михайлу Мірці.

А ось новий логотип Карпат виконаний у мінімалістичному стилі у зелено-білих кольорах.

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Сайт Football.ua стверджує, що за основу емблеми було взято лого зі стокового сайту IStock, яке коштує $10.

КДК УАФ виключив Карпати з УПЛ

9 липня стало відомо, що Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення виключити ФК Карпати Львів з розіграшу української Прем’єр-ліги.

Рішення ухвалили після заяви УПЛ щодо неявки зелено-білих на матчі 24 та 29 туру проти ФК Маріуполь без поважної причини.

Джерело: ФК Карпати Львів, Football.ua